Селлеры в России стали чаще хранить товары самостоятельно из-за атак на склады РБК: маркетплейсы начали менять логистику после атак на крупные склады

Москва7 сен Вести.Российские маркетплейсы и продавцы перестраивают логистику из-за атак БПЛА на крупные складские комплексы. Об этом РБК рассказали участники рынка.

Как отметили эксперты, до сих пор крупнейшие площадки преимущественно развивали модель FBO, при которой хранение и доставку обеспечивает маркетплейс. Теперь растет интерес к FBS, когда товар остается у продавца до поступления заказа.

Так, по словам аналитика "БКС Мир инвестиций" Андрея Шарова, часть ассортимента исчезает с витрин из-за сокращения продукции на складах, а спрос может переходить в офлайн и в другие каналы продаж.

Гендиректор сервиса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев, в свою очередь, отметил, что рынок устремился к распределенной модели продаж. Переход сопровождается ростом расходов: продавцам приходится содержать несколько складов, дробить поставки и оплачивать более дорогую логистику. При этом эксперты не фиксируют массового ухода селлеров с крупнейших площадок.

Сами маркетплейсы также расширяют распределенную инфраструктуру. Wildberries развивает партнерские фулфилмент-центры и прием товаров через дополнительные логистические объекты, а Ozon начал использовать более 80 тысяч пунктов выдачи для хранения части товаров. "Яндекс Маркет" с 1 сентября приблизил стоимость работы по FBS к условиям складской модели.

Ранее АКИТ оценила долю ассортимента маркетплейсов, пострадавшего от атак на логистическую инфраструктуру. По словам президента ассоциации Артема Соколова, она составляет 2%, а покупатели не снизили активность.