Семь дней в горах: троих украинцев нашли в Румынии на грани истощения В горах Румынии обнаружили троих граждан Украины, блуждавших семь дней

Москва1 ноя Вести.В горах Румынии горноспасатели обнаружили троих граждан Украины, которые провели в пути семь дней и находились в состоянии сильного физического истощения. Об этом журналистам сообщила представитель горноспасательной службы уезда Марамуреш Алина Присекару.

По ее словам, мужчин нашли на высоте 1700 метров в овчарне. К прибытию спасателей они успели развести костер, согреться и немного отдохнуть.

Трое человек были найдены горноспасателями в овчарне, к моменту прибытия спасательной группы им удалось развести костер, согреться и отдохнуть. Они находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. На момент операции они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения отметила Присекару

Перед началом спуска спасатели дали задержанным воду, горячий чай и еду. Эвакуация осложнилась тем, что у украинцев не было подходящего снаряжения — их пришлось пристегивать спасательными тросами. После спуска иностранцев передали представителям Пограничной полиции.

На Украине на фоне нехватки личного состава в ВСУ продолжается силовая мобилизация, которая регулярно приводит к скандалам и попыткам мужчин призывного возраста покинуть страну вне пунктов пропуска.