В горах Румынии спасли двух граждан Украины после пятидневного пути

В горах Румынии спасли двух украинцев спустя пять суток пути В горах Румынии спасли двух граждан Украины после пятидневного пути

Москва18 окт Вести.Горноспасательная служба румынского уезда Марамуреш эвакуировала двух сильно истощенных граждан Украины, которые провели пять суток в пути по труднодоступной горной местности. Об этом сообщает Agerpres со ссылкой на горноспасательную службу румынского уезда Марамуреш Salvamont.

Как уточняется, мужчины смогли добраться до высокогорного укрытия в районе вершины Поп-Иван и связались с экстренными службами по номеру 112, рассказав о невозможности двигаться дальше из-за истощения.

Спасатели передали им код для ночлега в убежище, а с наступлением утра вышли навстречу, контролируя спуск по телефону. Пострадавшим предоставили питье и питание, а также оказали медицинскую помощь. После этого украинцев передали сотрудникам пограничной полиции в селе Валя-Вишеулуй.

В Salvamont уточнили, что за последний месяц это уже второй инцидент на данной вершине.

Согласно статистике погранслужбы в Сигету-Мармацией, всего с февраля 2022 года румынские специалисты спасли в горах свыше 430 украинских граждан, пытающихся избежать мобилизации и нелегально пересечь границу через сложные горные маршруты без специальной экипировки.

Ранее в Румынии задержали гражданина Украины, нелегально пересекшего границу на дельтаплане.