Житель Омска выкинул кошку из окна во время семейной ссоры

Семейная ссора в Омске обернулась гибелью кошки Житель Омска выкинул кошку из окна во время семейной ссоры

Москва6 ноя Вести.Житель Омска стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным после того, как выкинул из окна кошку во время семейной ссоры, все это произошло на глазах маленькой дочери. Об этом сообщили в УМВД по региону.

С заявлением в полицию обратилась супруга 45-летнего мужчины. Она рассказала, что муж выбросил из окна домашнюю любимицу – кошку Кити. Животное получило смертельные травмы. О произошедшем женщина узнала от семилетней дочери, когда вечером вернулась с работы.

Полицейские выяснили, что накануне между мужчиной и 17-летним пасынком произошел конфликт, после чего подросток покинул квартиру. Глава семейства разозлился, схватил животное и скинул с балкона четвертого этажа на глазах у девочки говорится в сообщении

Кроме того, к проверке подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Они дадут оценку действиям отца в рамках административного законодательства.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.