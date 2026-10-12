Жительница Красноярска заявила в полицию на сына, убившего ее кота В Красноярске судят мужчину, убившего и тайно похоронившего кота родителей

Москва12 окт Вести.В Красноярске за жестокое обращение с домашним питомцем будут судить 25-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального МВД в MAX.

С заявлением в полицию обратилась его мать. Она рассказала, что ее сын вернулся с работы пьяным и в порыве гнева убил кота за то, что питомец испортил его кровать. В это время родители парня уже спали. Живодер несколько раз ударил животное, затем швырнул, в результате кот ударился об шкаф и погиб.

Родителям о произошедшем он не рассказал, а тихо закопал кота в лесном массиве недалеко от дома сказано в публикации ведомства в MAX

Судебная экспертиза установила, что кот умер от множественных телесных повреждений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, санкция которой предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.