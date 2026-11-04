Жительница Воронежа взыскала с ветклиники 540 тыс. рублей за смерть кота Жительница Воронежа взыскала с ветклиники более 500 тыс. рублей за смерть кота

Москва4 ноя Вести.Жительница Воронежа Диана взыскала с ветеринарной клиники "Зоовет36" 540,4 тыс. рублей за смерть своего кота, который скончался по вине сотрудников учреждения. Об этом ИС "Вести" рассказала сама девушка.

В июле 2025 года Диана обвинила врачей клиники в халатности из-за неправильно вставленного в лапу питомца катетера, в результате чего у кота развился некроз, а его состояние ухудшилось. Животное пришлось перевозить в другое учреждение, где ему иссекли около 15 см мертвой кожи, а также искали доноров для переливания крови. Однако, несмотря на все усилия специалистов, у кота развиваться сепсис. Он умер 3 августа.

После этого девушка обратилась в суд, который встал на ее сторону и обязал "Зоовет36" выплатить полмиллиона рублей. Юристы клиники пытались настоять на невиновности учреждения, однако, по результатам независимого московского экспертного учреждения в смерти кота оказалось виновата именно клиника.

В сентябре я получила все присужденные судом суммы! То есть, по решению суда, … я принудительно все взыскала. Не через приставов, а путем прямого обращение в банк рассказала Диана в интервью ИС "Вести"

Отмечается, что ветклиника продолжает судиться с девушкой. По ее словам, юристы учреждения подали апелляционную жалобу в областной суд, однако ее оставили без рассмотрения. Тогда они обратились с кассационной жалобой.