Владельцы овчарки, загрызшей йорка в Ленобласти, выплатят компенсацию Петербуржец отсудил 65 тысяч рублей за погибшего йоркширского терьера

Москва9 ноя Вести.Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал компенсацию материального ущерба и морального вреда с Альберта и Полины Снигиревых, владельцев кобеля немецкой овчарки, в пользу Владимира Макарова, чей йоркширский терьер Фроша погиб после нападения овчарки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Суд взыскал солидарно с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере 40 000 руб., расходы на лечение 15 055 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. говорится в публикации

Овчарка напала на йоркширского терьера Фрошу 5 июня 2022 года, когда он гулял на принадлежащем хозяину участке в Ленинградской области. Владельцы "немца" Снигиревы жили на соседнем участке. Фроша сильно пострадал и умер во время процедуры в ветеринарной клинике от остановки сердца 14 июня того же года.

Полиция, рассмотрев все обстоятельства, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.