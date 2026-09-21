Москва21 сенВести.Собака Джесси, которую воспитывали новосибирские мотострелки, погибла на линии боевого соприкосновения во время атаки беспилотника. Об этом сообщили в Новосибирском региональном исполкоме Народного фронта.
По данным организации, Джесси научилась распознавать приближение беспилотников по звуку винтов и заранее предупреждала военнослужащих об опасности.
Наш "звоночек" и ангел-хранитель новосибирских бойцов Джесси погибла, совершив подвиг. Она до последнего вздоха предупреждала ребят о приближении вражеских БПЛАговорится в сообщении Народного фронта
Уточняется, что во время одной из атак собака бросилась на оптоволоконный беспилотник и сбила его, погибнув при этом.
Джесси родилась в подразделении беспилотной авиации на южном направлении линии боевого соприкосновения. После передислокации подразделения собаку передали новосибирским мотострелкам, поскольку взять ее с собой не было возможности.
Ранее российский боец рассказал о собаке Баста, которую привез с собой в зону СВО. Она также научилась предупреждать военнослужащих о дронах благодаря чуткому слуху.