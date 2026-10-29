Житель Нидерландов добивался через суд встреч с кошкой Голландец после развода попросил суд о встречах с кошкой

Москва29 окт Вести.Окружной суд Амстердама отказал жителю Нидерландов, который во время развода просил установить график встреч с кошкой, оставшейся у его бывшей супруги. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Женщина, имеющая гражданство Нидерландов и США, подала на развод два года назад. К тому времени супруги уже жили отдельно: мужчина съехал из общего жилья, а кошка осталась с женщиной.

В ходе разбирательства мужчина попросил суд определить порядок общения с животным: он хотел, чтобы кошка жила у него через неделю или проводила у него каждые выходные. Бывшая супруга возражала. Она объясняла, что кошка пожилая, страдает серьезными хроническими заболеваниями и нуждается в стабильном лечении. Также женщина утверждала, что после переезда мужчина не интересовался животным и не помогал оплачивать дорогостоящие ветеринарные услуги.

Через два года суд расторг брак и разрешил другие спорные вопросы между бывшими супругами. При этом требование мужчины об установлении порядка общения с кошкой было признано недопустимым к рассмотрению.

Суд указал, что такая просьба не относится к требованиям, предусмотренным статьей 827 Гражданского процессуального кодекса Нидерландов. Поэтому правовых оснований для установления графика встреч с животным нет.