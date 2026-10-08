Ветеринар Уражевский: питомцу необходимо от получаса до двух часов игр в день

Ветеринар рассказал, сколько времени владелец должен уделять играм с питомцем Ветеринар Уражевский: питомцу необходимо от получаса до двух часов игр в день

Москва8 окт Вести.Владелец домашнего животного должен уделять общению и играм с питомцем от получаса до двух часов в день, указал в разговоре с "Абзацем" кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Он уточнил, что каких-либо утвержденных стандартных по времени игры нет и каждый владелец уделяет питомцу столько времени, сколько может. По мнению Уражевского, если времени на общение с домашним питомцем нет, то лучше его не заводить и дождаться изменения жизненных обстоятельств.

Желательно общаться с питомцем уже утром, когда завтракаете, или когда приходите домой с работы. Полчаса, час или два часа – это оптимальное время, которое нужно проводить с животным советует специалист

Ветеринар отметил, что взаимодействие хозяина с питомцем особенно важно в период с двух до трех месяцев, так как в этом возрасте у домашних животных формируется характер. Общение должно включать в себя не только ласку, но и развивающие игры. Частое отсутствие человека дома, добавил Уражевский, приводит к тому, что животное мучается от скуки и дичает.