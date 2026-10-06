Семья из Ингушетии бросила тяжелобольного ребенка в Москве Семья из Ингушетии бросила ребенка, присвоив собранные деньги на его лечение

Москва6 окт Вести.Семья из Ингушетии бросила новорожденного в московской больнице, присвоив средства благотворительного фонда. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева. По ее словам, родители тяжелобольного младенца, которому еще нет и месяца, отказались сопровождать ребенка в федеральный медицинский центр и, предположительно, присвоили деньги, собранные благотворительными организациями на его лечение.

Как уточняется, фонды взяли на себя расходы на билеты и проживание, однако по прибытии в Москву выяснилось, что родители оставили малыша в лечебном учреждении, а сами перестали выходить на связь.

Родители отказались ехать в сопровождении ребенка, а средства, которые фонд собрал и передал, потратили на свои цели. Ребенка оставили в столице России на произвол судьбы отметила Чахкиева в Telegram

Чахкиева обратилась в правоохранительные органы с требованием провести тщательную проверку действий родителей.