Иностранку с четырьмя детьми нашли в полузаброшенном доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили семью мигрантов с детьми-маугли Иностранку с четырьмя детьми нашли в полузаброшенном доме в Екатеринбурге

Москва14 окт Вести.Сотрудники полиции Екатеринбурга обнаружили в одном полузаброшенном доме в Златоустовском переулке мать с четырьмя детьми, которые жили в ужасных условиях, сообщает городское управление МВД России в соцсети "ВКонтакте".

Мать и ее четверо несовершеннолетних детей проживали в частном доме в переулке Злотоустовский. При этом из коммунальных благ в данном ветхом жилище имелось лишь электричество, а санузел находился на улице. Дети проживали в антисанитарных условиях говорится в публикации

Дети – две девочки 13 и 14 лет и два мальчика, одному из которых 1 год, а второму всего 3 месяца. Они не наблюдались ни в каких поликлиниках, на ходили в школу или иные социальные учреждения.

Как пояснила многодетная мать, семья живет на деньги, которые посылает ее муж, уехавший на заработки.

Выяснилось, что это мигранты, которые находятся в России незаконно – никаких документов, подтверждающих право нахождения в стране, у них не было.

Полицейские приняли решение о депортации. В ее ожидании мать и дети помещены в центр временного содержания иностранных граждан.