Детские гробы нашли в лесу на окраине Екатеринбурга, полиция начала проверку В МВД начали проверку после обнаружения детских гробов на окраине Екатеринбурга

Москва6 ноя Вести.Полицейские проводят проверку по информации о детских гробах, найденных в лесу на окраине Екатеринбурга. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает ТАСС.

Неподалеку… располагаются крематорий и кладбище. Три гроба нашли примерно в 700 метрах от кладбища в лесу. Их длина порядка полутора метров, это и позволило предположить, что гробы детские. Так ли это на самом деле, сейчас устанавливает полиция сказал Горелых

Он добавил, что правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе хищение гробов для последующей перепродажи. При этом признаки того, что они уже были захоронены, отсутствуют, речь, скорее всего, идет о новых изделиях.

Три детских гроба нашли возле Сибирского тракта. На кадрах, распространившихся в местных сообществах в социальных сетях, видно, что крышка одно из них открыта. Пользователи предполагают, что после прощания тела могли завернуть в саван, а от ящиков избавиться.