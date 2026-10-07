Москва7 окт Вести.Семья из Ингушетии, которая бросила тяжелобольного младенца в московской больнице и потратила собранные на его лечение деньги, считается неблагополучной. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов в беседе с агентством РИА Новости.

По имеющимся данным, данная семья характеризуется как неблагополучная приводятся слова собеседника

5 октября уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия Зарема Чахкиева сообщила, что родители тяжелобольного младенца, которому еще нет и месяца, отказались сопровождать ребенка в федеральный медицинский центр и, предположительно, присвоили деньги, собранные благотворительными организациями на его лечение. Фонды взяли на себя расходы на билеты и проживание, однако по прибытии в Москву родители оставили малыша в лечебном учреждении, а сами перестали выходить на связь.

Зарема Чахкиева обратилась в правоохранительные органы для проведения проверки.