Москва8 сенВести.Спасатели нашли семью с ребенком которая потерялась во время рыбалки на репке в Якутии из-за тумана, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.
Вечером в службу 112 поступил звонок от жителя Якутска. Он сообщил, что вместе с супругой, 11-летним сыном и другом заблудился во время рыбалки в Намском районе. Из-за тумана они потеряли ориентацию, а затем у них закончилось топливо. Утром на поиски выдвинулись спасатели.
Благодаря тому, что телефонный контакт с потерявшимися не прерывался, спасателям удалось оперативно определить их местоположениеотмечается в сообщении
Медицинская помощь никому не потребовалась, состояние взрослых и ребенка оценивается как удовлетворительное.