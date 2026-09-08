Спасатели нашли семью с ребенком у реки в Якутии после ночевки без топлива

Семья с ребенком заблудилась из-за тумана во время рыбалки на реке в Якутии Спасатели нашли семью с ребенком у реки в Якутии после ночевки без топлива

Москва8 сен Вести.Спасатели нашли семью с ребенком которая потерялась во время рыбалки на репке в Якутии из-за тумана, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.

Вечером в службу 112 поступил звонок от жителя Якутска. Он сообщил, что вместе с супругой, 11-летним сыном и другом заблудился во время рыбалки в Намском районе. Из-за тумана они потеряли ориентацию, а затем у них закончилось топливо. Утром на поиски выдвинулись спасатели.

Благодаря тому, что телефонный контакт с потерявшимися не прерывался, спасателям удалось оперативно определить их местоположение отмечается в сообщении

Медицинская помощь никому не потребовалась, состояние взрослых и ребенка оценивается как удовлетворительное.