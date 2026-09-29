Сергей Безруков удостоился почетного звания в Чечне Сергей Безруков стал заслуженным деятелем искусств Чеченской Республики

Москва29 сен Вести.Народный артист России Сергей Безруков получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики", передает ТАСС.

Указ о присвоении звания подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Соответствующие нагрудный знак и удостоверение актеру вручил министр культуры республики Иса Ибрагимов в ходе церемонии открытия фестиваля национальных театров "Федерация" в Грозном.

Награждается почетным званием "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики" Безруков Сергей Витальевич объявил ведущий на церемонии

VII Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" начался 29 сентября и продлится до 6 октября. В Грозный съехались свыше 600 представителей театрального сообщества из разных регионов России. Помимо спектаклей, в программе фестиваля – круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы и творческие лаборатории.