Whoosh переводит офисных сотрудников на четырехдневку с уменьшением зарплат

Сервис проката Whoosh снижает зарплаты и переводит сотрудников на четырехдневку Whoosh переводит офисных сотрудников на четырехдневку с уменьшением зарплат

Москва27 окт Вести.Российский сервис проката самокатов и велосипедов Whoosh сокращает зарплаты сотрудникам и переводит их на четырехдневку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Ранее жалобы от сотрудников Whoosh стали появляться в соцсетях, один из работников заявлял, что несогласным с ухудшением условий предложили уволиться.

Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании говорится в сообщении

По данным представителя сервиса, решение принято на период межсезонья – с ноября 2026 года до марта 2027 года.

В июне газета писала, что инвесторы попросили налоговую и ЦБ проверить возможные нарушения у Whoosh.