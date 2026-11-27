Москва27 нояВести.Атака беспилотников (БПЛА) на военные объекты в Кувейте выглядит как сфабрикованный повод для войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Италии Антонио Таяни и отметил, что Иран не имеет никакого отношения к удару по Кувейту, приведшему к гибели двух итальянских граждан.
Это случай вызывает подозрения и выглядит как сфабрикованный повод для войныподчеркнул Аракчи
По его словам, Иран готов сотрудничать с Италией и Кувейтом, чтобы разобраться в происшествии.
В Кувейте при атаке БПЛА погибли двое граждан Италии, еще два человека получили ранения. Итальянцы скончались от осколочных ранений.