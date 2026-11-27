Аракчи: атака на Кувейт выглядит как сфабрикованный повод для войны

"Сфабрикованный повод для войны": МИД Ирана высказался об атаке на Кувейт Аракчи: атака на Кувейт выглядит как сфабрикованный повод для войны

Москва27 ноя Вести.Атака беспилотников (БПЛА) на военные объекты в Кувейте выглядит как сфабрикованный повод для войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Италии Антонио Таяни и отметил, что Иран не имеет никакого отношения к удару по Кувейту, приведшему к гибели двух итальянских граждан.

Это случай вызывает подозрения и выглядит как сфабрикованный повод для войны подчеркнул Аракчи

По его словам, Иран готов сотрудничать с Италией и Кувейтом, чтобы разобраться в происшествии.

В Кувейте при атаке БПЛА погибли двое граждан Италии, еще два человека получили ранения. Итальянцы скончались от осколочных ранений.