Москва14 мая Вести.Система информационных программ, которая создана на ВГТРК уникальна. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Он поздравил коллектив программы "Вести" с 35-летием со дня выхода первого выпуска в эфир, подчеркнув важность работы региональных представительств, корпунктов и шеф-бюро в каждом регионе России и за рубежом.

Я должен сказать, что информационные программы канала "Россия" — это, на мой взгляд, выдающееся достижение человечества. Это я говорю без всяких прикрас, это факт. Факт создания такой системы информационных программ, которую создала ВГТРК, и, конечно, это огромная заслуга Олега Добродеева. Это вообще феноменальная компания. Ни в одной стране мира ничего подобного нет. Самое главное, понимаете, мы, россияне, одержимы целостностью страны. Эта информационная система — это одна из важнейших вообще стержней, на которых держится единство нашей страны, нашей нации, потому что они создали во всех республиках, во всех городах. Я иногда смотрю ВГТРК Грозный, ВГТРК Казань - это очень здорово. И, конечно, это огромная заслуга и всех журналистов, которые работают в этой системе. Поздравляю всех с праздником сказал Шахназаров

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, поздравляя коллектив компании с 35-летием со дня выхода в эфир первого выпуска программы "Вести" заявил, что ВГТРК - уникальная компания, и сильна она регионами. Тем, что наши выпуски, наши программы выходят по всей стране - с самого Востока и до Калининграда.

Ранее президент Владимир Путин поздравил ВГТРК с 35-летием начала вещания.

13 мая 1991 года начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК). Первой программой, появившейся в эфире, стала информационная программа "Вести".