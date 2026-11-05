Шеф-повар в Австралии уволен после отказа положить ананасы в гавайскую пиццу

Шеф-повара уволили за отказ положить ананасы в пиццу Шеф-повар в Австралии уволен после отказа положить ананасы в гавайскую пиццу

Москва5 ноя Вести.В австралийском Брисбене шеф-повар итальянского ресторана систематически отказывался добавлять ананасы в пиццу по принципиальным соображениям. В итоге администрация пиццерии тоже пошла на принцип и уволила кулинара, сообщила местная газета The Courier Mail.

Руководство итальянского ресторана La Costa обосновало увольнение шеф-повара Давиде Тамбуреллу претензиями к качеству его работы, среди которых, в частности, был пункт "Принципиальный отказ добавлять ананасы в пиццу" пишет газета

Отмечается, что строптивый шеф отлично знал о требовании хозяев ресторана класть ананасы в пиццу, если об этом просят клиенты, но неизменно отказывался это делать. Свое решение Тамбурелла обосновал тем, что пицца с ананасами - это оскорбление итальянской культуры.

Согласно профилю уволенного шеф-повара в австралийских соцсетях, в настоящее время он работает в другом ресторане в Брисбене, в котором, видимо, более уважительно относятся к итальянской культуре.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал убрать пиццу из школьных столовых.