Хозяин кафе в Калининграде заплатит штраф за строганину с кишечной палочкой В Калининграде хозяина кафе оштрафовали на 40 тыс. рублей за опасную строганину

Москва29 сен Вести.Владельца кафе в Калининграде обязали заплатить 40 тысяч рублей после того, как в блюдах заведения обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд в Калининграде оштрафовал на 40 тысяч рублей владельца местного кафе, в блюдах которого, в том числе в строганине из пеламиды, была обнаружена кишечная палочка говорится в публикации

Главным гастрономическим символом Калининградской области считается строганина из пеламиды.

Плановую проверку заведения устроили сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии. В образцах блюд "строганина из пеламиды", "салат с тунцом", "салат Греческий" и "теплый салат с куриной печенью" нашли бактерии группы кишечной палочки, плесень, дрожжи и другие микроорганизмы, потенциально опасные для здоровья.

Лабораторные испытания подтвердили, что блюда не отвечают требованиям технических регламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции" по микробиологическим показателям. Роспотребнадзор подал в суд заявление о привлечении владельца кафе к административной ответственности.

Разбирая дело, суд принял во внимание, что ответчик уже привлекался к ответственности в 2025 году за нарушение требований технических регламентов, которое повлекло вред жизни или здоровью граждан. За повторное аналогичное нарушение суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.