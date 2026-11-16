Москва16 нояВести.16-летний подросток пролетел 22 этажа по шахте лифта тюменской многоэтажке и выжил. Он вместе с другом увлекался руфингом и часто бегал по крышам.
Инцидент произошел в ЖК "Три богатыря", пишет Baza. Юношу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Во время очередной вылазки 16-летний подросток рухнул в лифтовую шахту с высоты 22-го этажасказано в публикации
Мальчика удалось извлечь из шахты и передать врачам областной клинической больницы №2.
По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.