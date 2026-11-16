Подросток выжил после падения с 22 этажа по шахте лифта в Тюмени

Школьник пролетел 22 этажа по шахте лифта в тюменской высотке и выжил Подросток выжил после падения с 22 этажа по шахте лифта в Тюмени

Москва16 ноя Вести.16-летний подросток пролетел 22 этажа по шахте лифта тюменской многоэтажке и выжил. Он вместе с другом увлекался руфингом и часто бегал по крышам.

Инцидент произошел в ЖК "Три богатыря", пишет Baza. Юношу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Во время очередной вылазки 16-летний подросток рухнул в лифтовую шахту с высоты 22-го этажа сказано в публикации

Мальчика удалось извлечь из шахты и передать врачам областной клинической больницы №2.

По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.