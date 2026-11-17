После гибели подростка в вентиляционной шахте в Москве возбуждено уголовное дело

Высота 65-го этажа: дело возбуждено после гибели подростка на стройке в Москве После гибели подростка в вентиляционной шахте в Москве возбуждено уголовное дело

Москва17 ноя Вести.По факту гибели подростка при падении в вентиляционную шахту в строящемся доме на северо‑западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на северо западе Москвы… Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в 3-м Силикатном проезде. На крышу возводимого здания поднялись двое несовершеннолетних. По данным силовиков, речь идет об увлечении руферством. В какой-то момент один из подростков сорвался и рухнул в шахту с высоты 65-го этажа.

Правоохранители выясняют детали случившегося.