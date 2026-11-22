Школы и учреждения допобразования в Якутске будут работать на дистанте 23 ноября Школы Якутска переведут на дистант 23 ноября из-за прорыва водопровода

Москва22 ноя Вести.Школы, а также учреждения дополнительного образования Якутска переведут на дистант в понедельник, 23 ноября, из-за повреждения водопровода, сообщила пресс-служба управления образования города в мессенджере МАХ.

В связи с повреждением магистрального водопровода и временным изменением схемы водоснабжения в городе наблюдается загрязнение воды. 23 ноября школы и учреждения дополнительного образования будут переведены на дистанционный формат обучения написали в пресс-службе

Об изменениях в режиме работы образовательных учреждений сообщат дополнительно.