Москва22 нояВести.Школы, а также учреждения дополнительного образования Якутска переведут на дистант в понедельник, 23 ноября, из-за повреждения водопровода, сообщила пресс-служба управления образования города в мессенджере МАХ.
В связи с повреждением магистрального водопровода и временным изменением схемы водоснабжения в городе наблюдается загрязнение воды. 23 ноября школы и учреждения дополнительного образования будут переведены на дистанционный формат обучениянаписали в пресс-службе
Об изменениях в режиме работы образовательных учреждений сообщат дополнительно.