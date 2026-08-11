В ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге множественные переломы получил боец СВО

SHOT: боец СВО получил серьезные травмы в ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге В ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге множественные переломы получил боец СВО

Москва11 авг Вести.Во время наезда Lamborghini в Екатеринбурге серьезную черепно-мозговую травму получил участник СВО. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, пострадали три человека. По словам очевидцев, двое молодых людей сидели на крылечке у магазина, один из них оказался участником СВО после ранения. Его госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

Пострадавший был в сознании и сказал врачам, что сильно ударился головой приводятся слова источника

Третьим пострадавшим, получившим травму головы, оказался водитель - 20-летний сын местного миллиардера из списка Forbes, основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина Давид. На Алтушкина-старшего был зарегистрирован разбитый спорткар. На машине пять неоплаченных штрафов на 9000 рублей за превышение скорости.

Ранее Госавтоинспекция города подтвердила, что фиолетовая "Ламба" разбилась, врезавшись в фасад жилого дома по адресу улица Отрадная, 1.