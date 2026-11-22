SHOT: около 20 человек заблудились с начала года в лесах Шушмора в Подмосковье

SHOT: в аномальной зоне под Москвой заблудились порядка 20 человек SHOT: около 20 человек заблудились с начала года в лесах Шушмора в Подмосковье

Москва22 ноя Вести.Около 20 человек заблудились с начала 2026 года в лесах урочища Шушмор недалеко от подмосковной Шатуры, сообщили в МАХ-канале SHOT.

… лесной массив в Шатурском районе стал точкой притяжения любителей мистики. По словам местных жителей, за 2026 год около 20 человек потерялись в Шушморе — выбраться им помогали жители ближайшей деревни. Побывавшие там рассказывают о странностях: деревьях причудливой формы, сбоях навигаторов и автомобилях, которые внезапно глохнут посреди леса написали в источнике

Местные жители считают, что причина аномалии – древние языческие капища, созданные жившим здесь когда-то озерным народом. В канале утверждают, что подношения неизвестным божествам находят на деревьях до сих пор.