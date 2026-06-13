Пригожин: в 90-е артисты сами обращались к бандитам, не имея денег на раскрутку

Шоу-бизнес под давлением: как в 90-е бандиты "крышевали" артистов Пригожин: в 90-е артисты сами обращались к бандитам, не имея денег на раскрутку

Москва13 июн Вести.В 1990-е годы в большинстве случаев молодые артисты сами обращались к бандитам из-за отсутствия денег на раскрутку, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью ИС "Вести".

Продюсер отметил, что в 90-е годы все пытались дружить с "сильными мира сего". А так как государства в тот период ослабло, люди "с улицы" были гораздо сильнее и обладали большей властью.

Они бились, например, в телек, а попасть не могли, они приходили к бандитам, бандиты искали решение, уже давили на других… Деньги-то нужны были на раскрутку. У бандитов-то они были, а у артистов нет. И они соглашались на все, лишь бы им помогли с длинной дорогой на их жизненном пути… В 90% случаев они сами обращались к бандитам, а потом представляли их интересы, у них отрабатывали, пели, разные ситуации были рассказал Пригожин

Он добавил, что была и такая форма "крышевания", когда продюсеры нанимали бандитов, чтобы "держать в узде" артистов.