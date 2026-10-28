Шугаев сообщил о потребности Эфиопии в модернизации российской бронетехники

Шугаев: Эфиопия нуждается в модернизации бронетехники из РФ Шугаев сообщил о потребности Эфиопии в модернизации российской бронетехники

Москва28 окт Вести.Имеющееся на вооружении у Эфиопии российская бронетехника нуждается в модернизации. Об этом ИС "Вести" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

У них на вооружении достаточно большое количество наших танковых средств. И эта техника нуждается и в модернизации, и в постоянном ремонте, и в оснащении новыми средствами сказал он

Шугаев подчеркнул, что при модернизации находящиеся на вооружении военные машины получают лучшее качество.

При модернизации эти машины получают новое качество, а также различные системы наведения, системы связи и современные боеприпасы заявил он

Ранее премьер-министр Абий Ахмед сообщил, что Эфиопия рассчитывает получить от России четыре батареи зенитных ракетных систем С-400.