Москва28 окт Вести.Портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества с Африкой и Ближним Востоком исчисляется десятками миллиардов долларов. Об этом сообщил ИС "Вести" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Если взять в целом Африку и Ближний Восток, то, конечно, это достаточно большой объем. У нас партнеры, я бы сказал, стратегического характера, такие страны, как Алжир, например. В портфеле заказов - это десятки миллиардов. Это не на один год сказал Дмитрий Шугаев

Он также указал на потребность Эфиопии в модернизации российской бронетехники.

Сегодня премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что страна получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++ и рассчитывает на четыре батареи ЗРС С-400. Самолеты были переданы на год раньше согласованного срока.