Москва6 июнВести.Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 339 украинских беспилотников за 13 часов, сообщило Минобороны РФ.
Аппараты противника уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем.
С 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типанаписало ведомство в мессенджере MAX
Ранее МО РФ сообщило, что российские военные сбили за сутки 911 беспилотников Вооруженных сил Украины.