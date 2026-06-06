МО РФ: силы ПВО РФ сбили 339 БПЛА Украины за 13 часов

Силы ПВО сбили 339 украинских беспилотников за 13 часов МО РФ: силы ПВО РФ сбили 339 БПЛА Украины за 13 часов

Москва6 июн Вести.Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 339 украинских беспилотников за 13 часов, сообщило Минобороны РФ.

Аппараты противника уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем.

С 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа написало ведомство в мессенджере MAX

Ранее МО РФ сообщило, что российские военные сбили за сутки 911 беспилотников Вооруженных сил Украины.