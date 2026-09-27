Симоньян рассказала, как влюбилась в Кеосаяна за 10 лет до их личного знакомства

Симоньян рассказала, что почувствовала, когда впервые увидела Кеосаяна Симоньян рассказала, как влюбилась в Кеосаяна за 10 лет до их личного знакомства

Москва27 сен Вести.Маргарита Симоньян призналась, что влюбилась в режиссера Тиграна Кеосаяна за 10 лет до их знакомства, увидев его по телевизору в передаче "Кулинарный поединок".

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам Симоньян, ей тогда было 20, и она сразу в влюбилась в режиссера.

В передаче "Кулинарный поединок" он яичницу жарит с помидорами и говорит: "Яичницу с помидорами надо начинать жарить с красного перца". Берет такой огромный красный перец и кладет вот так через всю сковородку. Фрейд не всегда ошибался, подумала я. И все прямо голову снесло, в общем. Это было за 10 лет до нашего знакомства. Мне было там 20 лет, я в Краснодаре еще жила. Я помню свои мысли, что бывают же такие мужчины в жизни вообще? Есть же в мире женщины, я ничего о нем не знала вообще тогда, которым довелось или доводится быть рядом. Вот я могла себе представить, что я ему рожу троих детей? Не могла сказала Симоньян

Ранее она рассказала, что влюблялась в Кеосаяна три раза.