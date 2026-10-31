Глава МИД Сирии заявил о консультациях по вступлению в Мекканский оборонный пакт

Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному соглашению Глава МИД Сирии заявил о консультациях по вступлению в Мекканский оборонный пакт

Москва31 окт Вести.Власти Сирии ведут переговорный процесс о возможном присоединении к Мекканскому оборонному соглашению, объединяющему Саудовскую Аравию, Турцию и Пакистан. Об этом заявил сирийский министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани.

В ходе конференции по региональной безопасности "Манамский диалог" руководитель ведомства подтвердил факт проведения консультаций относительно участия Дамаска в этом альянсе.

Что касается Мекканского пакта, на эту тему ведутся переговоры отметил глава МИД

При этом аш-Шибани подчеркнул, что вне зависимости от членства в конкретных объединениях республика поддерживает любые структуры, работающие ради безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, передает The National

Глава сирийского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на особый характер партнерских связей с Турцией, отметив активное взаимодействие двух государств в оборонной и экономической отраслях.

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне 7 августа 2026 года. Согласно документу, вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на всех участников соглашения.