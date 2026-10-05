Турция и Пакистан развернут военные силы в Саудовской Аравии Мекканский оборонный альянс приступит к развертыванию сил в Саудовской Аравии

Москва5 окт Вести.Турция и Пакистан приступят к реализации обязательств по коллективной обороне, которые предусматривают развертывание военных сил на территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Мекканского оборонного альянса.

В документе, распространенном МИД Турции, отмечается, что эти меры должны повысить боеготовность, усилить военную интеграцию трех стран и укрепить их возможности по совместному противодействию угрозам.

Комитет принял решение немедленно приступить к практической реализации обязательств в области коллективной обороны и принять необходимые меры для предоставления согласованных вооруженных сил и военного потенциала, а также обеспечить их оперативное развертывание на территории королевства говорится в заявлении

Участники альянса также осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также нападения на города, гражданские и экономические объекты Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне 7 августа 2026 года. Согласно документу, вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на всех участников соглашения.

Ранее власти Йемена объявили о начале операции по освобождению города Сана от хуситов. После этого движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.