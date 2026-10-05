Москва5 октВести.Турция и Пакистан приступят к реализации обязательств по коллективной обороне, которые предусматривают развертывание военных сил на территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Мекканского оборонного альянса.
В документе, распространенном МИД Турции, отмечается, что эти меры должны повысить боеготовность, усилить военную интеграцию трех стран и укрепить их возможности по совместному противодействию угрозам.
Комитет принял решение немедленно приступить к практической реализации обязательств в области коллективной обороны и принять необходимые меры для предоставления согласованных вооруженных сил и военного потенциала, а также обеспечить их оперативное развертывание на территории королевстваговорится в заявлении
Участники альянса также осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также нападения на города, гражданские и экономические объекты Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне 7 августа 2026 года. Согласно документу, вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на всех участников соглашения.
Ранее власти Йемена объявили о начале операции по освобождению города Сана от хуситов. После этого движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило авиакомпании об опасности полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.