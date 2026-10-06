Турция усилит военное присутствие в Саудовской Аравии, пишут СМИ MEE: Турция хочет усилить военное присутствие в Саудовской Аравии

Москва6 окт Вести.Турция хочет в ближайшие недели усилить военное присутствие в Саудовской Аравии на фоне атак шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) на инфраструктуру королевства. Об этом сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что с 2025 года Турция держит в Саудовской Аравии технические группы, системы противовоздушной обороны и оборудование для радиоэлектронной борьбы, которые используются для защиты объектов Саудовской Аравии.

Анкара направит дополнительное оборудование, технических специалистов, аварийно-спасательные группы и сопровождающие их боевые подразделения сообщил источник MEE

Ранее Турция и Пакистан заявили, что приступят к реализации обязательств по коллективной обороне в рамках Мекканского соглашения, которые предусматривают развертывание военных сил на территории Саудовской Аравии.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа, в свою очередь, объявил, что "Ансар Алла" отныне считает воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции.