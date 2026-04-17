Москва17 апр Вести.Сирия обсуждает с Украиной создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия через сирийские порты. Об этом сообщил президент страны Ахмед аш-Шараа.

В интервью турецкому агентству Anadolu сирийский лидер отметил, что две страны поддерживают партнерские отношения, прежде всего в сфере продовольствия и энергетики.

Сирия по своей сути - сельскохозяйственная страна, которой нужно развитие и приобретение навыков в этом секторе сказал он

Ключевым направлением сотрудничества является создание в Сирии узла для реэкспорта основных продовольственных украинских товаров через сирийские порты, отметил Ахмед аш-Шараа, однако никаких подробностей проекта он не сообщил.

Весной 2022 года ЕС предоставил Киеву право беспошлинного ввоза продукции на территорию сообщества. Сельхозпроизводители в ряде стран Восточной Европы неоднократно указывали, что допуск украинских товаров без квот вредит внутреннему бизнесу. В июне 2025 года ЕС возобновил применение всех квот и пошлин на аграрный экспорт с Украины.