СК: похитителя мальчика на Урале ликвидировали Правоохранители ликвидировали злоумышленника, похитившего ребенка на Урале

Москва21 ноя Вести.В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, который похитил и удерживал в заброшенном доме 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 21 ноября в селе Большие Брусяны мужчина увел ребенка и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина.

В результате проведенных мероприятий похитивший подростка злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен, угроз жизни и здоровью ребенка не имеется говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также допрашиваются свидетели.