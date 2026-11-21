Москва21 нояВести.В Свердловской области бойцы Росгвардии нейтрализовали похитителя 10‑летнего ребенка, он находился в федеральном розыске, сообщается в MAX-канале силового ведомства.
Ранее в Следственном комитете рассказали, что был ликвидирован мужчина, который в селе Большие Брусяны увел 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина.
Установлено, что злоумышленник находился в федеральном розыскеговорится в сообщении
По данным Росгвардии, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.