Росгвардия: похитивший в Свердловской области мальчика был в федеральном розыске

Похититель мальчика в Свердловской области находился в федеральном розыске Росгвардия: похитивший в Свердловской области мальчика был в федеральном розыске

Москва21 ноя Вести.В Свердловской области бойцы Росгвардии нейтрализовали похитителя 10‑летнего ребенка, он находился в федеральном розыске, сообщается в MAX-канале силового ведомства.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что был ликвидирован мужчина, который в селе Большие Брусяны увел 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина.

Установлено, что злоумышленник находился в федеральном розыске говорится в сообщении

По данным Росгвардии, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.