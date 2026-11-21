Десятилетнего мальчика похитили и удерживали в заброшенном доме на Урале

Уголовное дело возбудили после похищения мальчика в Свердловской области Десятилетнего мальчика похитили и удерживали в заброшенном доме на Урале

Москва21 ноя Вести.Мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме в Свердловской области, при освобождении ребенка злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Белоярского муниципального округа. По данным следствия, мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина.

В результате проведенных мероприятий похитивший подростка злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен, угроз жизни и здоровью ребенка не имеется сказано в сообщении

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.