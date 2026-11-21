Москва21 нояВести.Мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме в Свердловской области, при освобождении ребенка злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Белоярского муниципального округа. По данным следствия, мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина.
В результате проведенных мероприятий похитивший подростка злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен, угроз жизни и здоровью ребенка не имеетсясказано в сообщении
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.