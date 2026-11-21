После гибели подростка в результате падения в шахту в Тюмени возбуждено дело

СК возбудил дело после гибели подростка из-за падения в шахту лифта в Тюмени После гибели подростка в результате падения в шахту в Тюмени возбуждено дело

Москва21 ноя Вести.В Тюмени после смерти подростка от травм, полученных при падении в шахту лифта, возбуждено уголовного дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ… Устанавливаются все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

16-летний юноша из Челябинска упал с 22 этажа в лифтовую шахту тюменской высотки 14 ноября. С места его забрали в крайне тяжелом состоянии. Спустя шесть дней, несмотря на усилия врачей, он умер.