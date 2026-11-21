Москва21 нояВести.В Тюмени после смерти подростка от травм, полученных при падении в шахту лифта, возбуждено уголовного дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ… Устанавливаются все обстоятельства произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
16-летний юноша из Челябинска упал с 22 этажа в лифтовую шахту тюменской высотки 14 ноября. С места его забрали в крайне тяжелом состоянии. Спустя шесть дней, несмотря на усилия врачей, он умер.