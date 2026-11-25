Умер юноша, пострадавший в июле при ракетном ударе по Кирову

Скончался 19-летний юноша, пострадавший при летней ракетной атаке в Кирове Умер юноша, пострадавший в июле при ракетном ударе по Кирову

Москва25 ноя Вести.Умер еще один пострадавший в результате ракетного удара по Кирову, нанесенного 24 июля, сообщили в среду, 25 ноября, в пресс-службе правительства Кировской области.

Как стало известно, в понедельник, 23 ноября, скончался 19-летний студент Савелий Ситников.

19-летний Савелий Ситников во время ракетной атаки был тяжело ранен, и четыре месяца вместе с врачами мужественно боролся за жизнь говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Губернатор Кировской области Александр Соколов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи погибшего юноши и поручил подготовить документы для представления к посмертному награждению молодого человека государственной наградой.

Отмечается, что Савелий Ситников учился в Кировском авиационном техникуме по специальности "Технология машиностроения" и летом устроился на работу на предприятие.