Скрябин: в Ростове-на-Дону силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА В Ростове-на-Дону российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ

Москва18 сен Вести.В Ростове-на-Дону работает система противовоздушной обороны, российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Внимание – работают силы ПВО отметил глава Ростова-на-Дону в мессенджере МАХ

Скрябин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что 17 сентября во время массированной воздушной атаки в Ростове-на-Дону была повреждена трансформаторная подстанция, город был частично обесточен.