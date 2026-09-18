Москва18 сенВести.В Ростове-на-Дону работает система противовоздушной обороны, российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Внимание – работают силы ПВОотметил глава Ростова-на-Дону в мессенджере МАХ
Скрябин призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства, зайти в помещение и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что 17 сентября во время массированной воздушной атаки в Ростове-на-Дону была повреждена трансформаторная подстанция, город был частично обесточен.