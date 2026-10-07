Москва7 окт Вести.Российский боец голыми руками поймал приблизившийся к нему украинский дрон-камикадзе. Видео с записью этого происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash.

На видеозаписи видно, как к бойцу приближается FPV-дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский военнослужащий не стал убегать и прятаться от беспилотника с боевой частью. В последний момент он руками поймал его в воздухе.

Видео было снято с самого беспилотника. На нем дрон залетает в окно помещения, в котором находился военнослужащий ВС РФ. Затем изображение дергается и переворачивается. На нем возникает лицо россиянина, который показывает другой рукой в камеру БПЛА неприличный жест, а потом выкидывает дрон-камикадзе обратно в окно. Необычный способ остановить БПЛА Mash иронично назвал "славянским зажимом руками".

По предварительным данным, все это происходило в брошенном украинскими военными блиндаже в Доброполье.

Российские военные часто выходят победителями в необычных столкновениях с беспилотниками противника. В середине июля прошлого года на харьковском направлении один из бойцов в лесополосе также руками поймал дрон, а затем разбил его о дерево. БПЛА вышел из строя, а боец не пострадал.

Пикировавший на него украинский FPV-дрон руками поймал штурмовик в Запорожской области. Штурмовик воспользовался тем, что дрон при приближении снизил скорость и схватил его снизу за подвес боеприпаса. Боезаряд при этом не сдетонировал.

В августе военнослужащий с позывным Шах сбил вражеский БПЛА, бросив в него автомат, поскольку у него закончились патроны. Беспилотник удалось остановить.

В ноябре прошлого года россиянин спас своих сослуживцев, сбив залетевший в окоп дрон рюкзаком.