Москва3 окт Вести.Военнослужащие морской пехоты группировки войск "Центр" перехватили беспилотник Penguin Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоте 5,4 тыс. метров. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Лада агентству РИА Новости.

По словам бойца, помощника начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты, аппарат пытался вести разведку в зоне ответственности российских подразделений. Беспилотник обнаружили на высоте около 5,5 тыс. метров, после чего несколько дней пытались его перехватить.

На третий день все-таки смогли на FPV-квадрокоптере, перехватчике обычном, подняться на 5,4 тыс., сблизились и уничтожили. На 5,5 тыс. обнаружили, 5,4 тыс. – произошло сбитие, подрыв сделали прямо возле двигателя рассказал он

Лада отметил, что задачу выполнил расчет с позывным Жнец, который, по его словам, является одним из молодых и перспективных расчетов подразделения. Боец добавил, что ранее украинские БПЛА старались обходить зону ответственности российских военнослужащих через соседние подразделения, однако часть из них впоследствии попадала в зону действия морпехов.

Он также предположил, что российским военным ранее не приходилось перехватывать дроны на такой высоте.

Военнослужащий добавил, что постоянная обратная связь между операторами и производителями помогает совершенствовать беспилотники и повышать эффективность их применения. Военные передают разработчикам предложения по доработке аппаратов и комплектующих.

Беспилотники семейства Penguin производит американская компания Redwire, а их сборка ведется на предприятии в Риге, где также обучают украинских операторов. По данным Центра анализа мировой торговли оружием, с 2022 года Украине поставили более 300 таких аппаратов. ВСУ используют модернизированную версию Penguin Mk2X, способную работать на большей высоте, что затрудняет ее перехват FPV-дронами.

2 октября в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили над регионами РФ 209 украинских беспилотников.