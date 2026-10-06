Российский морпех сбил украинский дрон с просьбой не сбивать Российский морпех сбил БПЛА "Лелека", на котором ВСУ написали просьбу не сбивать

Москва6 окт Вести.Российский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада сбил дрон-разведчик "Лелека", на крыле которого операторы ВСУ написали просьбу не уничтожать БПЛА. Об этом боец рассказал РИА Новости.

В мае 2025 года была ситуация - одна из моих первых целей, "Лелека". При сближении с ней в камеру моего дрона попала надпись, которую сделали на ее крыльях, видимо, ее операторы: "FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру". Цель, конечно же, уничтожил рассказал Лада

Морпех пояснил, что оператор дрона ВСУ таким образом пытался сказать, что это его последний беспилотник, и если дрон собьют, то его отправят в пехоту ВСУ.

По словам Лады, видеозапись с поражением дрона-разведчика впоследствии стала основой для интернет-мемов. Военный также заказал шеврон с изображением этой надписи и сейчас носит его.