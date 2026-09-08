Москва8 сен Вести.Российская армия успешно наступает под Добропольем. KP.RU узнала, как работают перехватчики украинских дронов. Недавно молодой российский зенитный расчет сбил в Донбассе дорогостоящий американский дрон-разведчик "Пингвин" стоимостью около миллиона долларов.

Недавно только отучившийся БПЛА-расчет командира взвода батареи БПЛА-перехватчиков зенитного-ракетного дивизиона 61 бригады морской пехоты с позывным Вятич, уронил на землю примерно миллион американских долларов. Столько стоит американский разведывательный дрон "Пингвин". Он летает на 200 километров, размах крыла 3.3 метра, может висеть в воздухе до 20 часов. Но самое главное, "Пингвин" набит очень дорогой разведывательной аппаратурой.

По словам Вятича, сбили дрон на очень серьезной высоте – свыше 5 километров с помощью ФПВ-дрона. И это было очень непросто.

Чтобы поднять наш дрон-охотник на такую высоту, надо подгадать, подловить момент. Мы за "Пингвином" гонялись трое суток. Первые двое суток был сильный ветер, плюс атмосферное давление, все это сказывается на том, чтобы наш дрон поднялся на такую высоту. Благодаря РЛС-системам мы обнаружили противника, Он летал на высоте 5500. Когда расчет зашел на цель, было высота 5400. Поразили подробно рассказывает Вятич

Командир расчета утверждает, что дорогих украинских дронов встречается все меньше. Почти перестали встречаться "Лютые", летят дешевые БПЛА типа "Бобер" - из пенопласта и фанеры, на двухтактных двигателях.