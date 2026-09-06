Бойцы 177-го полка морской пехоты сбили более тысячи БПЛА в ДНР почти за год

Дроноводы 177-го полка ВС РФ сбили более тысячи БПЛА на донецком направлении Бойцы 177-го полка морской пехоты сбили более тысячи БПЛА в ДНР почти за год

Москва6 сен Вести.Дроноводы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Вооруженных сил России сбили более тысячи дронов на донецком направлении почти за год. Об этом рассказал командир взвода с позывным Вятич в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы заехали на донецкое направление в сентябре прошлого года. Уже более тысячи целей перешагнули. Еще года не прошло, уже перешагнули рассказал Вятич

По словам командира взвода, бойцы также установили рекорд в ВС РФ по высоте, на которой был сбит вражеский дрон. Военнослужащие уничтожили БПЛА "Пингвин" на высоте 5,4 км.