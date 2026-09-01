Москва1 сен Вести.Российские дроноводы применяют тактику "звездного" налета, которая изматывает расчеты противовоздушной обороны (ПВО) противника, рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Российские военные начали применять изнурительные серии атак дронов. Вместо редких массированных ударов дроноводы нацелены на системное истощение врага. Новая тактика уже получила название "карусель дронов".

Атаки осуществлялись либо группой дронов, либо несколькими дронами с разных направлений, то есть так называемый "звездный" налет. Могли лететь дроны-обманки, была создана такая обстановка, которая изматывала расчеты противовоздушной обороны. У них не было возможности нормально перезаряжать ракеты. У них не было возможности для отдыха и для сна рассказал эксперт

Он добавил, что при такой активности в небе и скорости движения дронов у зенитной артиллерии противника нет шанса прицельно вести стрельбу.