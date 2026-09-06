Москва6 сен Вести.Дроноводы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты сбили вражеский БПЛА "Пингвин" на высоте более пяти километров. Об этом рассказал командир взвода с позывным Вятич в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Буквально пять дней назад поставили рекорд в Вооруженных силах Российской Федерации – сбили беспилотник "Пингвин" на высоте 5,4 километра. БПЛА "Рой" так высоко залетел. "Пингвин" стоит около 15 млн долларов рассказал военнослужащий

Он добавил, что дроноводы полка сбили более тысячи целей на донецком направлении почти за год.