Боец ВС России сбил дрон ВСУ каской при освобождении Шиловки в ДНР

Российский боец каской сбил украинский дрон при освобождении Шиловки Боец ВС России сбил дрон ВСУ каской при освобождении Шиловки в ДНР

Москва24 ноя Вести.В ходе боев за Шиловку в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий каской сбил беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командир взвода штурмового отряда "Тайфун" Иван Климовских.

По его словам, боец двигался по лесополосе к селу и вел огонь по противнику. В какой-то момент у него закончились патроны.

Он просто снимает каску и кидает в дрон цитирует Климовских РИА Новости

Собеседник агентства добавил, что бойца тогда ранило осколком беспилотника. Ему быстро оказали первую помощь и выдали новую каску, после чего солдат продолжил выполнять боевую задачу.