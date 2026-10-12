Российские бойцы чудом выжили после падения FPV-дрона в полуметре от них

Российские военные выжили после падения украинского дрона в полуметре от них Российские бойцы чудом выжили после падения FPV-дрона в полуметре от них

Москва12 окт Вести.Российские военнослужащие чудом выжили после того, как в полуметре от них упал FPV-дрон.

Об этом РИА Новости рассказал стрелок группировки "Восток" с позывным Добрый.

Он упал рядышком с ними, но не сдетонировал. В 50 сантиметрах от них он ударился в землю и не сдетонировал. Люди остались живы - чудо, одним словом отметил боец

По его словам, инцидент произошел во время освобождения населенного пункта Светлая Долина в Запорожской области.

Ранее один из бойцов рассказал о сдаче в плен восьми боевиков ВСУ старше 60 лет. Он отметил, что украинцы приняли решение сдаться еще до начала боевой работы российского подразделения